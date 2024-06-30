الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى أعاد للمرأة المصرية اعتبارها بعد 30 يونيو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن المرأة المصرية أخذت مكتسبات خرافية أسطورية من ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن المرأة كانوا يقولون عنها قبل الثورة عورة.


وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المرأة المصرية التي اشتركت مع أولادها وحمت مصر من الانهيار ووقفت في وجه كل أعداء مصر وقالت لا مصر هتفضل المحروسة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الإنجيل من غير المعقول أن ناسًا ليست لهم علاقة بالوطنية ولا بالدين أن يهدموها.

المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء آخر
 

وتابعت، أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء آخر، مؤكدة أنها لن تنسى عبارة سمعتها من الرئيس في البداية وهى أن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، الأمر الذي حفزها لكتابة مقال "نعم السيسي رئيسي"، مؤكدة أن الرئيس السيسي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها لأنه مقدر لها هذا الدور وواعي له. 
 

فريدة الشوباشي المرأة المصريه الرئيس عبدالفتاح السيسي الإرادة المصرية اعتبارها

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