بدء إجراءات تحديث المخططات الاستراتيجية لـ33 قرية ببنى سويف

أعلن د.محمد غنيم، محافظ بني سويف، موافقة الهيئة العامة للتخيطط العمراني على بدء إجراءات تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى الأكثر نموًا بعدد 33 قرية ويجري عرض مقترح الاحوزة لعدد 63 عزبة بمركز بني سويف على اللجنة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة ثانية من الجهود التي قامت بها المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة وأسفرت عن تحديث الأحوزة العمرانية المعتمدة لعدد 66 قرية وعزبة بنطاق المحافظة في مارس الماضي.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي قام بعرضه رامي رجب عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، حيث أوضح أنه يجرى حاليًا طرح أعمال تحديث المخططات الإستراتيجية لهذه القرى الأكثر نموًا بمركزى الواسطى والفشن بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية، على أن يتم طرح تحديث المخططات بمراكز المحافظة تباعًا، وطبقًا لخطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووفق برنامج زمني.

وأشاد محافظ بالتعاون المثمر بين المحافظة وهيئة التخطيط العمراني لانجاز هذه النتائج المهمة التي تتماس مع حياة المواطن اليومية واحتياجاته الأساسية، مؤكدا على سعي المحافظة على انجاز المستهدفات في هذا الشأن، لاسيما وأن الأحوزة العمرانية لقري المحافظة لم يتم تحديث معظمها منذ عام 2006مما يبرز أهمية هذا الأمر في هذه المرحلة، والتي تتزامن مع الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

كما أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من التخطيط العمراني بالمحافظة في هذا الملف الحيوي الذي يتعلق بمصلحة المواطن، وأنها كانت مطلبا أساسيا للعديد من الأسر من أبناء قرى وعزب المحافظة، مؤكدا على الأداء المتميز لمنظومة العمل بالتخطيط العمراني بالمحافظة حيث إن المحافظة بأجهزتها المختصة لا تدخر جهدا في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل من أجل تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

ووجه المحافظ التخطيط العمراني بالمحافظة بمواصلة التنسيق مع الهيئة العامة وموافاتها بالخرائط المحدثة حتى يتسنى لها دراسة تحديث الأحوزة العمرانية"لكونها جهة الاختصاص" لإعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية، مؤكدا أن بني سويف من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي حصلت على هذا الدعم من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

أشار مدير التخطيط العمراني إلى بعض ما تم انجازه خلال الـ4 سنوات الماضية، حيث تم تحديث الأحوزة العمرانية لـ 100 من العزب والنجوع والكفورالتي تم بالفعل اعتماد 37 منها، بجانب تحديث الأحوزة العمرانية المعتمدة لعدد 66 قرية وعزبة بنطاق المحافظة في مارس الماضي بواقع 21 قرية بمركز بني سويف، 45 عزبة بمراكز: الفشن، سمسطا، بني سويف.