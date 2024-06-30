بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس لطلاب مدارس التعليم الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي، لنظامي الثلاث والخمس سنوات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول

وقالت المصادر، إن أعمال تصحيح الامتحانات التحريرية مستمرة منذ انتهاء الطلاب والطالبات من أدائها نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو، لجمعها مع نتائج امتحانات العملية والمعملية لتحديد التقييم النهائي ورصد درجات الطلاب في نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

وأوضحت أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول ستظهر خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل سوف اكتمال مرحلة رصد وتجميع الدرجات، قبل عرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم؛ لاعتمادها رسميًا ونشرها على بوابة نتائج التعليم الفني.

رابط بوابة نتائج التعليم الفني برقم الجلوس

في السياق ذاته، فعلت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة نتائج التعليم الفني ضمن منصاتها الإلكترونية لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فور ظهورها رسميًا.

ومن خلال بوابة التعليم الفني، يمكن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس الخاص بالطلاب في الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني، من هنــــا.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

اختيار نتائج التعليم الفني.

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

أدخل بيانات الطالب.

أدخل رقم جلوس الطالب، ومحافظة الإقامة.

سجل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

اضغط استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 2024 في مصر

شارك في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في مصر نحو 815ألف طالب وطالبة داخل 2562 لجنة سير على مستوى الجمهورية، موزعين على المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

فيما بلغ عدد طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو 3100 طالب وطالبة.

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الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024