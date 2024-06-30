الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: 30 يونيو كانت ثورة إنقاذ وإنجاز وتحديات كبرى

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل السنهوري

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة "ثورة إنقاذ" و"ثورة إنجاز"، و"ثورة تحديات كبرى"، والتي لازالت مستمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن ثورة 30 يونبو عبرت عن قوة إرادة الشعب المصري وإصراره وتصميمه لإنقاذ مصر وهويتها الثقافية والحضارية، وإنقاذ مصر من براثن الفوضى والضياع التي كانت تخطط لها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "الإخوان".

وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة حتمية لأن ماكان يخطط لمصر وشعبها كان أكبر من مجرد استيلاء جماعة إرهابية على نظام حكم في مصر وسطت على كرسي الحكم، ولكن عبارة عن مشروع أكبر يخطط للمنطقة كاملة، والذي كان يصبو إلى نشر الفوضى الخلاقة.

وتابع: "التحديات مازالت مستمرة، ويجب على المصريين إدراك ماقاموا به بالتعاون مع الجيش المصري، كان بمثابة زلزال سياسي وحدثا مهولا أسقط أطماع دول إقليمية كبرى، فبالتالي ماقام به المصريون كان عظيما وأربك حسابات وأسقط أوهاما كثيرة".

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