البرلمان العربى يرحب بانضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال

رحب البرلمان العربي بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمته على حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف البرلمان العربي أن انضمام إسبانيا لهذه الدعوى يمثل انتصارًا لصوت الحق والقانون، وتعزيزًا للعدالة الدولية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبونه من جرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تنامي إدراك العالم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال الغاشم.

جرائم ومجازر في قطاع غزة

وطالب البرلمان العربي دول العالم إلى الانضمام إلى هذه الدعوى، والتخلي عن حالة الصمت المخزي تجاه ما يرتكبه كيان الاحتلال من جرائم ومجازر في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.