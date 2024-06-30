الأحد 30 يونيو 2024
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لطيفة تطرح كليب "مطول الوجع" وتتخطى 10ملايين مشاهدة في 5 أيام

جريدة الدستور

تواصل النجمة لطيفة طرح كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، إذ طرحت كليب أغنية "مطول الوجع" سادس أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والأغنية تميل للطابع الدرامي، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

 

وتقول كلمات أغنية "مطول الوجع"

مطول الوجع شكله .. ولسه مطوله مشاكله
ومش عارفه هفوق امتى من اللي انا فيه

مشفتش راحه كن بعده .. وبقى كله شبه بعضه 
وأي محاولة للنسيان بتفشل ليه

مسبتش حد جه قدامي مسألتوش.. بينسى إزاي ولو في مكاني يعمل ايه
عملت اللي قالوه كله ومنستهوش .. بقيت بالعكس عماله أكتر أفكر فيه

في حاجة ف دنيتي ناقصة .. وحرفيا أنا ف كارثة 
عشان ده بجد كل حياتي واقفه عليه

حياتي أنا كان مرتبها .. مقاليش بعد ما يسيبها 
هكمل بعد منه إزاي وهعمل إيه!

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

مطول الوجع شريف ترحيني لطيفة النجمة لطيفة مفيش ممنوع يوتيوب ألبوم مفيش ممنوع

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