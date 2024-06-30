"الجيل": تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية أولوية أمام الحكومة الجديدة

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مطالب حزب الجيل من الحكومة الجديدة هى نفسها مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى التى وضعها فى خطاب تكليفه الدكتور مصطفى مدبولي، وأكدها اليوم فى كلمته التى وجهها للشعب بمناسبة العيد الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة.

ودعا الشهابي، في تصريحات خاصة، بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاعدة العريضة للتصنيع فى مصر، بحيث تنتج كل مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة وهو ما يقلل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وفى نفس الوقت يحقق لنا الاكتفاء الذاتي.

وتابع: "نطالب الحكومة الجديدة بجانب ذلك توطين الصناعة فى مصر وتعميقها وجعل مصر مصنع عالمى مع تحديث المصانع القائمة فى مصر، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بتنفيذ تكليف الرئيس لها لاستصلاح الملايين من الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من مصانع الأدوية بحيث نحقق الاكتفاء الذاتى من الدواء وتصدر القائض إلى الأسواق العربية والإفريقية والأسيوية".

وشدد رئيس حزب الجيل على أهمية استعادة دور المدرسة المصرية فى التربية والتعليم وتكوين شخصية الطالب واكتشاف مواهبه وميوله، بجانب الاهتمام بصحة المصري.

وأكد ناجى الشهابي، أن من أهم مطالبه فى الحوار الوطنى الانتهاء من ملف المحبوسين احتياطيا فى تهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر، بحيث نحقق أمنية لكل الأحزاب السياسية بأن تكون مصر بدون محبوس احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأى والتعبير.