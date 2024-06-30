مستشار تنمية مستدامة: مصير الجمهورية الفرنسية سيحسم خلال أيام

قالت الدكتورة صفاء الحمايدة، مستشار التنمية المستدامة، إن ملف المهاجرين، من الملفات الهامة، والتي تتمحور حولها الانتخابات الفرنسية، حيث يريد المواطن الفرنسي إيجاد حل لهذه الأزمة من قبل الرئيس الجديد.

وأضافت "الحمايدة"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصير الجمهورية الفرنسية سيحسم خلال أيام،

وأشارت إلى أن اليمين المتطرف واليمين المعتدل الليبرالي، بينهم فرق كبير، مضيفة أن ملف الهجرة يعتبر من أكبر الملفات الشائكة والتي اعتمد بشكل كبير اليمين المتطرف عليه.

ونوهت أن الحزب الجمهوري في فرنسا يحاول فتح مجال لاستيعاب الأشقاء المهاجرين بسبب الحروب في دولهم، فهى أزمة ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة منذ سنوات عديدة وهى ليست وليدة بنظام ماكرون.