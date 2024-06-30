الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تصدر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الفني قائمة بحث مئات الآلاف من طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتكنولوجية التطبيقية والتعليم المزدوج في مصر خلال الفترة الجارية، من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدور الأول.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني وموعد ظهور النتيجة في التقرير عبر السطور التالية.

وانطلقت أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في جميع المحافظات، لتصحيح أوراق نحو 818 ألف طالب وطالبة شاركوا في أداء الامتحانات داخل 2562 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

اعرف رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. وموعد الإعلان عنها

الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

وعلى غرار الأعوام السابقة، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع بوابة نتائج التعليم الفني كمصدر معتمد للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس بكل سهولة.

  • في البداية سجل دخولك إلى بوابة نتائج التعليم الفني، من هنــــا.
  • وبعد ذلك اختر أيقونة نتائج الدبلومات الفنية 2024.
  • ثم حدد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • أدخل بيانات الطالب.
  • اكتب رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة، ومحافظة الإقامة.
  • سجل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • اضغط استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

أنظمة الدبلومات الفنية 2024 

وتضم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كلا من طلاب "الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي والدبلوم التجاري ودبلوم السياحة والفنادق ووالتكنولوجيا التطبيقية".

وتتنوع أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية على النحو التالي:- 

  • نظام السنوات الثلاث.
  • نظام إعداد مهني.
  • نظام السنوات الخمس.
  • تعليم وتدريب مزدوج.
  • تكنولوجيا تطبيقية.

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