برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

تصدر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الفني قائمة بحث مئات الآلاف من طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتكنولوجية التطبيقية والتعليم المزدوج في مصر خلال الفترة الجارية، من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدور الأول.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني وموعد ظهور النتيجة في التقرير عبر السطور التالية.

وانطلقت أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في جميع المحافظات، لتصحيح أوراق نحو 818 ألف طالب وطالبة شاركوا في أداء الامتحانات داخل 2562 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وعلى غرار الأعوام السابقة، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع بوابة نتائج التعليم الفني كمصدر معتمد للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس بكل سهولة.

في البداية سجل دخولك إلى بوابة نتائج التعليم الفني، من هنــــا.

وبعد ذلك اختر أيقونة نتائج الدبلومات الفنية 2024.

ثم حدد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

أدخل بيانات الطالب.

اكتب رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة، ومحافظة الإقامة.

سجل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

اضغط استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

أنظمة الدبلومات الفنية 2024

وتضم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كلا من طلاب "الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي والدبلوم التجاري ودبلوم السياحة والفنادق ووالتكنولوجيا التطبيقية".

وتتنوع أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية على النحو التالي:-

نظام السنوات الثلاث.

نظام إعداد مهني.

نظام السنوات الخمس.

تعليم وتدريب مزدوج.

تكنولوجيا تطبيقية.

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