مروة كمال تكشف أهم المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس السيسى وعدد من المستفيدين

قالت الدكتورة مروة كمال، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، إنه منذ عام 2018 أو من قبلها اجتمعنا لنرى خريطة مصر الصحية ووضعنا أهدافنا حتى 2030 .



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن الهدف من الخريطة هو معرفة مكانة مصر بالنسبة للصحة والإصابات ونسب الوفيات وكذلك نسب الشفاء بالنسبة للأمراض سواء المنتقلة أو التي تنقل من الأم للجنين أو حتى من الزوج للزوجة أو الأمراض السارية أو المزمنة أو الأورام.



وتابعت، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن فيروس سي تم البدء بها في 2019 ووصلت نسبة الفحص فيها لـ 70 مليون مواطن ومواطنة، وثبت إصابة 5 ملايين مواطن وتم علاجهم، وإلى الآن مازالت المبادرة موجودة ويتم عمل فحص لطلاب المدارس، مشيرة إلى أنه في أكتوبر الماضي أشادت منظمة الصحة العالمية بقضاء مصر على فيروس سي.

مبادرة 100 مليون صحة وأهميتها



وتابعت، أن مبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة قبلها لم يكن لدينا قاعدة بيانات، مشيرة إلى أنه يوجد 14 مبادرة ومبادرات أخرى قادمة تخص المرأة.



وأوضحت أن مبادرة فحص المرأة كانت تهدف للفحص المبكر على سرطان الثدي من سن 18 سنة كما تستهدف التوعية لو ثبت إصابتها بالمرض، كما يوجد مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وتم فحص 8 مليون سيدة فيها ويدخل فيها كبار السن، وكذلك مبادرة الأم والجنين وتم إطلاقها في مارس2020، ووصل عدد الفحص فيها 2 مليون و700 ألف سيدة.



وأكملت أنه انضم للمبادرات مبادرة المقبلين على الزواج التي وصل عدد المستفيدين فيها مليون و900 ألف، وكذلك الفحص عن الأورام، ووصل عدد المستفيدين فيها 400000 استبيان.