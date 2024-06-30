تقرير عبرى: خيار بقاء الاحتلال فى قطاع غزة مطروح على الطاولة

كشفت قناة عبرية اليوم الأحد، أن خيار بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مطروح على الطاولة، في حال عدم العثور على "كيان آخر" قادر على إدارة القطاع بشكل مستقل.

ونقلت قناة الـ11 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "سيظل الجيش في قطاع غزة طالما لم يتم العثور على كيان آخر قادر على إدارته"، مشيرًا إلى أن بقاء الجيش قد يطول في حال استمرار عدم وجود كيان قادر على تولي الإدارة اليومية للقطاع، مما قد يستغرق شهورًا طويلة.

المصدر الأمني الإسرائيلي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح أن الوجود الدولي أو كيان آخر يمكنه إدارة حياة السكان في القطاع يمثل شرطًا أساسيًا للنظر في خيار انسحاب الجيش.

وأشار إلى أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فسيتواصل دور جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك، مع إمكانية استمرار الوضع العسكري الشامل بالقطاع.

تحذيرات إسرائيلية بشأن بقاء الاحتلال في غزة

في الأسابيع الأخيرة، تم توجيه المزيد من التحذيرات من قبل مسؤولين إسرائيليين بشأن إمكانية بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحديث عن التحديات المستمرة بالمنطقة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت قبل أسبوعين عن مصادر سياسية عالية المستوى، دون ذكر أسمائها، تحذيرها من أن وقف الحرب وانسحاب الجيش دون اتفاق يمثل خطرًا على إعادة الأسرى، مع تأكيد أن أي انسحاب يجب أن يتم عبر اتفاقية متفق عليها ومراقبة لتجنب الانتهاكات.

في سياق متصل، أكد مصدر مفاوض في فريق الأسرى، من دون ذكر اسمه، أن حماس ترى نهاية العمليات في رفح كفرصة لانتهاء الحرب، مشيرًا إلى توقعه بأن تكون الحركة الفلسطينية محبطة.

وختم بأن "إسرائيل ستواصل السيطرة على شئون قطاع غزة، وتنفذ استراتيجية عسكرية قوية وفعالة، مع الإعلان عن خطط مستقبلية لتطبيقها بعد الانتهاء من العمليات في رفح".