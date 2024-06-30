الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك ينهي أزمة الرخصة للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل

كاف
كاف

ينهي مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة ملف المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإن الأبيض نجح في الحصول على موافقة الكاف للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر: "الزمالك قدم للكاف كل ما يؤكد صحة موقف النادي القانوني والمساعي لحل كل القضايا في الفيفا للحصول على الرخصة".

ويرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موافقة رسمية خلال الساعات المقبلة إلى الكاف للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد واجه مشكلة الرخصة والمشاركة في إفريقيا خلال الموسم المقبل.

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة جداً، ووجه التهنئة للفريق المنافس على المستوى الذي ظهر عليه في المباراة، مشيداً بالمدير الفني لسيراميكا واللاعبين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً: "السبب الرئيسي في فوز الزمالك هو أن لاعبي الفريق كانوا يقاتلون في الجزء الهجومي، ولدي إحساس مختلف في هذه المباراة بتسجيل أربعة أهداف وصناعة العديد من الفرص".

وتابع: "الأمر الذي لم يعجبني هو ترك المساحات للمنافس مما ساعد على تحولهم الهجومي، لكن في النهاية الأمر الجيد هو تحقيق الفوز، والنتيجة عادلة وفقا ما قدمه لاعبو فريقي".

وفيما يخص غياب الجماهير عن لقاء اليوم قال: "سأتحدث عن رأيي الشخصي، أنا كمدرب أفضل أن أرى الاستاد ممتلئ لأن قيمة الزمالك الكبيرة سببها الجماهير، ونحن كلاعبين وجهاز فني نفضل تواجد الجماهير دائما، وأحترم السبب الذي لم يجعلهم يحضرون لكن هناك جزء صغير حضر واستحقوا أن يفرحوا بفوز فريقهم".

وتحدث جوميز عن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد قائلاً: "لا نستطيع قيد أي لاعب جديد بسبب إيقاف قيد الزمالك، وقد يكون الأمر سلبي بشكل عام، لكن الأمر إيجابي بالنسبة لي لأن الأمر يزيد من تركيزنا مع الفريق الأن وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

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