عبدالمعز: المساجد أحب البلاد إلى الله وحرصت على إعمارها الدولة المصرية

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامى أن الدولة تولي المساجد أهمية كبيرة، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي هي أحب البلاد إلى الله.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": "ما أجمل عمارة المساجد، حيث قال الله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أذِنَ اللَّهُ أنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالغُدُوِّ والآصالِ".

وتابع: "القلب يطمئن عندما تذكر الله، حيث قال الله تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر اللَّه تطمئن القلوب"، مردفا: "هم في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، حيث إنك عندما تذهب للمساجد، فالله في قضاء حوائجك، موضحا أن أحب البلاد إلى الله مساجدها".

وأكمل: "شاهدنا مسجد عمرو بن العاص، وهو أول مسجد جامع، وهو الموجود في مدينة الفسطاط، موضحا قصة تسمية المدينة بذلك الإسم مرددا: "عندما أتى عمرو بن العاص هو والصحابة من سيناء لبلبيس للمكان الذي فيه مدينة الفسطاط، نصبوا الخيمة، وعندما بدأوا في فكها وجدوا في فسطاطها عش طير وخشي أن تطير الطيور وتأتي أمهم ولا تجدهم، فضحوا بالخيمة رحمة بالعش والطير، فسميت مدينة الفسطاط".