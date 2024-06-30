انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

حرصت وزارة الداخلية على توجيه تحذيرات متكررة من خلال عدة بيانات موجهة لـالأجانب المقيمين في مصر من مختلف الدول لتجديد إقاماتهم بعد أن أعطتهم مهلات كافية وحدًا نهائيًا كآخر موعد لتجديد الإجراءات الخاصة بإقامات الأجانب وتقنين أوضاعهم.

تجديد إقامات الأجانب

ووجهت الداخلية مناشدات عدة للأجانب المقمين في مصر الذين انتهت أوراق إقامتهم لتجديدها وفقا لما جاء على لسان مصدر أمني كشف عن آخر مهلة لانتهاء الفترة المسموح فيها توفيق الأوضاع لكل الجاليات الأجنبية وليست السودانية فقط وحرصت الدولة المصرية على إعطاء الفرصة للجاليات الأجنبية لتوفيق الأوضاع من خلال مناشدات بسرعة إنهاء الإجراءات عبر بيانات رسمية بعد أن قامت بمد المهلة أكتر من مرة.

وتابع المصدر أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وفقًا للمهلة المحددة وذلك فى حال عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بالمحافظات.

الداخلية تناشد الأجانب تجديد إقاماتهم

ووفقًا لما أعلنت عنه الداخلية في نوفمبر الماضي، فقد تقرر مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة 3 أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024.

وتضمن القرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024، طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

آخر موعد لتجديد إقامات الأجانب

وكشف بيان أمنى مؤخرًا عن أنه بتاريخ 30 يونيو الجاري ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات واعتبارًا من 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة.