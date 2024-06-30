رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوسيع عمليات شركة "نوكيا" فى مصر

على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا Nokia، للتوسع فى عمليات شركة نوكيا بمصر وتعزيز قدراتها فى مجالات الابتكار فى الخدمات وتصديرها للخارج، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والسيد/ فاش كومبيلا، نائب أول رئيس شركة نوكيا العالمية لشبكات بروتوكول الإنترنت.



وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة نوكيا Nokia بإنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت فى مصر بما يعزز وضع مصر الاستراتيجى كمركز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيتم تصدير الخدمات لنحو 60 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مبدئى، ثم التوسع فى عمليات التصدير إلى أوروبا وخارجها.



وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة بتدريب وتوظيف مجموعة متميزة من المهندسين المصريين بمركز التميز لتقديم خدمات أتمتة شبكات بروتوكول الإنترنت وتطوير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على نظام SR Linux، وهو نظام لتشغيل بروتوكول الإنترنت ومراكز البيانات فى نوكيا.



وأكد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار شركة نوكيا بالتوسع فى عملياتها فى مصر الموجهة نحو أنشطة التصدير يعكس جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لاستثمارات الشركات العالمية؛ لما يحظى به من العديد من المقومات التنافسية أبرزها توافر المهارات الرقمية المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بكفاءة.



وأشاد وزير الاتصالات بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومى والخاص، والتى من شأنها تعزيز الابتكار وتنمية المهارات والبحث والتطوير فى مجال أتمتة الشبكات؛ موضحا أن هذا التعاون يأتى تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التى تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر الرقمية وخلق فرص عمل متميزة للشباب فى مجال التعهيد؛ مضيفا أن مصر تحظى بمكانة متميزة كمقصد عالمى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا النمو المطرد للصادرات الرقمية لمصر والتى وصلت إلى 6.2 مليار دولار فى 2023.



ووفقا لمذكرة التفاهم ستعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مع شركة نوكيا Nokia لتحفيز نمو عملياتها فى مصر من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للكوادر المؤهلة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستتيح الهيئة لشركة نوكيا الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والاعتماد الدولى للمتخصصين فى البرمجيات بما يعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولى.



من جانبه، أكد المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة فى جهود تصدير الخدمات وبناء القدرات الرقمية وخلق فرص عمل للشباب المصرى؛ مضيفا "يسهم هذا التعاون فى تزويد مهندسينا بالخبرات التكنولوجية الخاصة والمهارات المتطورة، بما يعزز من قدراتهم على التصدير للخارج، ولن يقتصر التعاون مع شركة نوكيا على تحويل مصر لمركز إقليمى لأتمتة شبكات IP والتطور إلى الذكاء الاصطناعى وتطوير البرمجيات، بل سنعمل مع الشركة أيضًا على تزويد الكوادر المحلية بالمعرفة اللازمة لنشر وإدارة تكنولوجيا أتمتة الشبكات المتقدمة.



وبموجب هذه المذكرة، ستقوم شركة نوكيا Nokia بالتوسع فى القوى العاملة بمقرها فى مصر وتعيين مجموعة من المهندسين المتخصصين فى حلول الأتمتة والديفوبس DevOps، وعلوم البيانات بما يخدم خطط الشركة التوسعية فى مصر.



وأكد السيد/ فاش كومبيلا، نائب أول رئيس شركة نوكيا العالمية لشبكات بروتوكول الإنترنت، ثقته فى قدرات وخبرات المهندسين المصريين. قائلًا، "إن إنشاء هذا المركز يشكل نقطة تحول مهمة فى علاقتنا مع مصر والتى تمتد لثلاثة عقود، وسيلعب دورًا حيويًا فى تقوية البنية التحتية الرقمية فى البلاد. كما سيساعدنا على الاستفادة من أصحاب المهارات والمواهب المحلية لتلبية احتياجات المؤسسات المتطورة فى منطقة الشرق الأوسط. كما سيتيح فرصة فريدة للمهندسين المختارين لتلقى التدريب على أحدث تقنيات IP وليكونوا جزءًا من فريق نوكيا العالمى المتميز".



من جانبه قال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سيسهم التعاون بين الشركاء فى تطوير المهارات وتسريع وتيرة النمو فى قطاع الاتصالات المصرى"، مضيفًا: "سعداء بهذا التعاون بين المصرية للاتصالات وإيتيدا ونوكيا لبناء مركز تميز لبروتوكول الإنترنت (IP Excellence Center) المتطور فى مصر، حيث تعد أتمتة الشبكات هى المستقبل، وسيمكَننا العمل مع شركة نوكيا الرائدة عالميًا من تعزيز مكانة مصر فى النظام الرقمى العالمى، ونتطلع إلى العمل مع إيتيدا ونوكيا فى هذه المبادرة المهمة لزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".



وستدعم الشركة المصرية للاتصالات هذه المبادرة من خلال توفير معمل مشترك بينها وبين نوكيا Nokia للتدريب الميدانى والتدريب العملى، ودعم القدرات لشركة نوكيا ومهندسى الشركة المصرية للاتصالات، وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بترشيح مجموعة مختارة من المهندسين سنويًا ليتم تدريبهم واعتمادهم من قبل شركة نوكيا فى مجال تكنولوجيا IP المتقدمة، مما يعزز من تطوير المهارات والخبرات المصرية.