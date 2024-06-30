الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البدء في أعمال الرصف بـ5 شوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

بدء أعمال الرصف بعدد
بدء أعمال الرصف بعدد من شوارع ديرمواس بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب بالمنيا أعمال رصف عدد من الشوارع بالمدينة وذلك ضمن الخطة الأستثمارية للعام الحالي وخطة المحافظة  لتمهيد وإعادة تأهيل ورصف ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية

وقال د.رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم البدء في أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقة القديمة بشارع صلاح سالم بطول 450 × 10متر، ومتفرعاته؛ شارع الشهيد زكريا عبده، وشارع الأمل، وشارع السيدة زينب، وشارع مدرسة أمهات المستقبل بأطوال حوالي 400 م طول × 10 متر عرض، وذلك تمهيدًا لرمي التربة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك بعد الإنتهاء الكامل من أعمال الاحلال والتجديد بمرفق مياه الشرب بتلك المنطقة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه حرصًا على سرعة نهو الأعمال بتلك المنطقة، قاد حملة مكبرة ضمت أحمد ثابت ومصطفى عبده نائبا رئيس المركز وقسم الاشغالات والإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس وحمدي محمد مدير إدارة الطرق بديرمواس، وذلك لرفع الاشغالات بتلك المنطقة، لمنع التعدي على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية ومنع التكدس والزحام بتلك المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه وجه بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

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المنيا أعمال رصف الشوارع الخطة الاستثمارية مركز ديرمواس الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس

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