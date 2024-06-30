البدء في أعمال الرصف بـ5 شوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب بالمنيا أعمال رصف عدد من الشوارع بالمدينة وذلك ضمن الخطة الأستثمارية للعام الحالي وخطة المحافظة لتمهيد وإعادة تأهيل ورصف ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية

وقال د.رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم البدء في أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقة القديمة بشارع صلاح سالم بطول 450 × 10متر، ومتفرعاته؛ شارع الشهيد زكريا عبده، وشارع الأمل، وشارع السيدة زينب، وشارع مدرسة أمهات المستقبل بأطوال حوالي 400 م طول × 10 متر عرض، وذلك تمهيدًا لرمي التربة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك بعد الإنتهاء الكامل من أعمال الاحلال والتجديد بمرفق مياه الشرب بتلك المنطقة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه حرصًا على سرعة نهو الأعمال بتلك المنطقة، قاد حملة مكبرة ضمت أحمد ثابت ومصطفى عبده نائبا رئيس المركز وقسم الاشغالات والإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس وحمدي محمد مدير إدارة الطرق بديرمواس، وذلك لرفع الاشغالات بتلك المنطقة، لمنع التعدي على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية ومنع التكدس والزحام بتلك المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه وجه بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

449323357_1002456411668124_6800620966535545728_n

449474577_1002406631673102_7122209588559224602_n

449519502_1002406788339753_5835164873612893391_n