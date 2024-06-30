تشكيل يورو 2024.. ماينو أساسيًا مع إنجلترا و"سكرينيار" يقود سلوفاكيا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سلوفاكيا مساء اليوم في إطار مباريات دور الـ16 ببطولة يورو 2024.

وأجرى ساوثجيت تعديلًا وحيدًا على تشكيلة إنجلترا بإشراك كوبي ماينو أساسيًا بدلًا من كونوركالاجير، بينما يقود الهجوم هاري كين.

تشكيل يورو 2024.. ماينو أساسيًا مع إنجلترا وسكرينيار يقود سلوفاكيا

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، جيهي، ستونز، تريبير

خط الوسط: ماينو، رايس، بيلينجهام

خط الهجوم: فودين، كين، ساكا

بينما جاء تشكيل سلوفاكيا كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكاريك، سكرينيار، فافرو، هانكوك

خط الوسط: كوتسكا، لوبوتكا، دودا

خط الهجوم: شرانز، سترليتش، هارلسين

ويسعى منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لمواصلة نغمة الانتصارات، مستغلًا حظوظه الأكبر في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

ويأمل جاريث ساوثجيت في تحسن أداء منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا، بعد الظهور الضعيف خلال مواجهات مرحلة دور المجموعات من البطولة، ليتم توجيه انتقادات قوية ضد الفريق؛ بسبب تراجع مستوى معظم نجومه.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، عقب الفوز على صربيا، وتعادله مع كل من الدنمارك وسلوفينيا.

في المقابل، يرغب منتخب سلوفاكيا في تحقيق المفاجأة ومحاولة إقصاء إنجلترا، من أجل الصعود للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان منتخب سلوفاكيا قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه انتصارًا مفاجئًا أمام بلجيكا، وتعادله مع رومانيا، بينما خسر أمام أوكرانيا.

وكان منتخب سلوفاكيا قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه انتصارًا مفاجئًا أمام بلجيكا، وتعادله مع رومانيا، بينما خسر أمام أوكرانيا.