الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 يونيو فى عيون السوايسة.. مواطنون: السويس تغيرت 180 درجة خلال الأعوام الأخيرة

30 يونيو
30 يونيو

أحدثت ثورة 30 يونيو طفرة تنموية غير مسبوقة في محافظة السويس بشكل خاص ومحافظات الجمهوية بشكل عام.

وتحظى السويس باهتمام القيادة السياسية الكبير، ما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والقومية على أرض المحافظة.

يقول محمد مختار، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، إن السوايسة لمسوا العديد من إنجازات الدولة خلال الأعوام الماضية منها، وأن من أهم المشروعات التي لمسها المواطنون بشكل مباشر هو مشروع تطوير العمارات السكنية ورفع كفاءتها.

شبكات الصرف الصحي 

"مكناش بنعرف من المجاري".. بهذه العبارة عبرت حسناء عبدالهادي، مهندسة، عن انهيارات شبكات الصرف الصحي قبل أن تشهد عمليات التطوير خلال السنوات الماضية، موضحة أن السويس شهدت طفرة في مجال الصرف الصحي حيث اختفى تمامًا مشهد تراكم المياه في الشوارع حول البالوعات.

مجمع السويس الطبي 

يرى عادل عبدالحميد، صاحب أعمال حرة، أن أهم إنجازات الدولة في السويس هو إنشاء مجمع السويس الطبي، الذي أنقذ كثيرين من عناء السفر لتلقي العلاج في مستشفيات المحافظات المجاورة.

تطوير القطاع الريفي 

وقال سيد سمور، أحد سكان قرية عامر بحي الجناين بالسويس: "شوفنا إنجازات الرئيس السيسي على أرض الجناين وخصوصًا قرية عامر على حق ربنا".

سيد سمور مواليد السويس صاحب الـ65 عامًا أضاف أن الإنجازات كانت فى شتى مناحى الحياة، التعليمية، الصحية، الخدمات، المرافق، "حياة كريمة" التي دخلت قرية عامر لمسها المواطن البسيط، قائلًا: "الإنجازات دي محصلتش في عهد أي حد تاني".

كوبري يصل قرية جنيفة بنفق الشهيد أحمد حمدي

أضاف سمور أن المنطقة في عهد الرئيس السيسي شهدت إنشاء كوبري يصل بين جنيفة ونفق الشهيد أحمد حمدي، مما أدى لسهولة المواصلات مع تخصيص طرق خاصة بشاحنات النقل والتريلات منفصلة عن الشوارع الخاصة بسير الميكروباصات والتاكسي، وعقب: "نظام ما شفناهوش قبل كده سوى في عهد الرئيس السيسي".

الجانب الجمالي والترفيهي

ورأت منة محمدين، معلمة، أن السويس أصبحت "حاجة تشرف"، موضحة أن خيارات الترفيه أصبحت متوفرة بعدما ظل كورنيش السويس هو الاختيار الأوحد لقضاء ساعات من النزهة، حيث أصبح الآن بإمكان المواطن السويسي المفاضلة بين العديد من أماكن الترفيه، منها ممشى أهل السويس وممشى النخيل ومنطقة سي فيو وشاطئ السوايسة وحديقة الفرنساوي بعد تطويرها.

مصر السويس 30 يونيو تطوير المواطنين

الأكثر قراءة

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر