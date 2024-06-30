30 يونيو فى عيون السوايسة.. مواطنون: السويس تغيرت 180 درجة خلال الأعوام الأخيرة

أحدثت ثورة 30 يونيو طفرة تنموية غير مسبوقة في محافظة السويس بشكل خاص ومحافظات الجمهوية بشكل عام.

وتحظى السويس باهتمام القيادة السياسية الكبير، ما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والقومية على أرض المحافظة.

يقول محمد مختار، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، إن السوايسة لمسوا العديد من إنجازات الدولة خلال الأعوام الماضية منها، وأن من أهم المشروعات التي لمسها المواطنون بشكل مباشر هو مشروع تطوير العمارات السكنية ورفع كفاءتها.

شبكات الصرف الصحي

"مكناش بنعرف من المجاري".. بهذه العبارة عبرت حسناء عبدالهادي، مهندسة، عن انهيارات شبكات الصرف الصحي قبل أن تشهد عمليات التطوير خلال السنوات الماضية، موضحة أن السويس شهدت طفرة في مجال الصرف الصحي حيث اختفى تمامًا مشهد تراكم المياه في الشوارع حول البالوعات.

يرى عادل عبدالحميد، صاحب أعمال حرة، أن أهم إنجازات الدولة في السويس هو إنشاء مجمع السويس الطبي، الذي أنقذ كثيرين من عناء السفر لتلقي العلاج في مستشفيات المحافظات المجاورة.

تطوير القطاع الريفي

وقال سيد سمور، أحد سكان قرية عامر بحي الجناين بالسويس: "شوفنا إنجازات الرئيس السيسي على أرض الجناين وخصوصًا قرية عامر على حق ربنا".

سيد سمور مواليد السويس صاحب الـ65 عامًا أضاف أن الإنجازات كانت فى شتى مناحى الحياة، التعليمية، الصحية، الخدمات، المرافق، "حياة كريمة" التي دخلت قرية عامر لمسها المواطن البسيط، قائلًا: "الإنجازات دي محصلتش في عهد أي حد تاني".

كوبري يصل قرية جنيفة بنفق الشهيد أحمد حمدي

أضاف سمور أن المنطقة في عهد الرئيس السيسي شهدت إنشاء كوبري يصل بين جنيفة ونفق الشهيد أحمد حمدي، مما أدى لسهولة المواصلات مع تخصيص طرق خاصة بشاحنات النقل والتريلات منفصلة عن الشوارع الخاصة بسير الميكروباصات والتاكسي، وعقب: "نظام ما شفناهوش قبل كده سوى في عهد الرئيس السيسي".

الجانب الجمالي والترفيهي

ورأت منة محمدين، معلمة، أن السويس أصبحت "حاجة تشرف"، موضحة أن خيارات الترفيه أصبحت متوفرة بعدما ظل كورنيش السويس هو الاختيار الأوحد لقضاء ساعات من النزهة، حيث أصبح الآن بإمكان المواطن السويسي المفاضلة بين العديد من أماكن الترفيه، منها ممشى أهل السويس وممشى النخيل ومنطقة سي فيو وشاطئ السوايسة وحديقة الفرنساوي بعد تطويرها.