موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 وعبارات التهنئة

تُطلّ علينا ذكرى هجرة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام حاملةً معها عبق التاريخ وتقاليد عريقة، لتُنعش الروح وتُجدد الإيمان، ويُعدّ الاحتفال بـ رأس السنة الهجرية 2024 مناسبةً فريدةً لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، واكتشاف عادات وتقاليد جديدة، والتعمق في معاني هذه الذكرى العطرة.

في هذا الموضوع، نُلقي الضوء على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، ونُقدم لك بعض الأفكار المميزة لقضاء إجازة مُمتعة ومُفيدة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024

يُصادف رأس السنة الهجرية 1446 هـ يوم الإثنين 8 يوليو 2024، وفقًا للحسابات الفلكية ومن المقرر أن يتم ترحيلها وسيتم إعلانها من قبل مجلس الوزراء.

وتُعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد هلال شهر محرم رسميًا بعد استطلاع الرؤية.

من المُتوقع أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى يوم الخميس 11 يوليو 2024،

وذلك تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء المصري بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية

مع حلول العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة على الجميع، وأن يرزقنا فيه الصلاح والسداد. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا في طاعته، وأن يجعل هذا العام عام فتوحات وعطاء. كل عام وأنتم بخير، عام هجري مبارك، عسى الله أن يجعله عام سلام وأمان على الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم وأهلكم وأحبابكم بخير، عام هجري جديد يملؤه الفرح والسعادة والنجاح. مع حلول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتذكر تضحيات نبيّنا ونقتدي به في كل خطواتنا. عام هجري سعيد، نتمنى لكم فيه تحقيق أمانيكم وطموحاتكم، وأن يوفقكم الله في كل ما تسعون إليه.

نصائح لقضاء إجازة رأس السنة الهجرية 2024

خطط مُسبقًا لرحلتك:

حدد وجهتك السياحية المُفضلة، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

احجز تذاكر السفر والإقامة مُسبقًا، خاصةً إذا كنت تُسافر خلال موسم الذروة.

استكشف مُختلف الأنشطة والفعاليات المتاحة في وجهتك.

استمتع بالتقاليد الدينية:

أدّ واجب الصلاة والعبادة.

اقرأ القرآن الكريم وتدبر معانيه.

تصدق على الفقراء والمحتاجين.

اجتماع العائلة والأصدقاء:

اجتمع مع عائلتك وأصدقائك لتناول وجبة تقليدية.

شاركهم ذكريات الماضي وتقاليد العائلة.

استمتع بالألعاب والأنشطة المُسلية.

تعرف على ثقافات جديدة:

زر المتاحف والمعارض الفنية التي تُقام خلال هذه المناسبة.

استمتع بعروض الفلكلور الشعبي.

تذوق الأطباق المُميزة من مختلف الدول.

فرصة للتطوع:

شارك في الأعمال الخيرية والتطوعية.

ساعد المحتاجين في مجتمعك.

اجعل لوجودك أثرًا إيجابيًا.