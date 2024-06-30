الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تكشف حقيقة استعراض شخص بسيارته على الطرق السريعة

جريدة الدستور

أصدر قطاع الإعلام والعلاقات العامة بـوزارة الداخلية فيديو يكشف ملابسات ما تم نشره من قيام قائد سيارة بالسير برعونة على الطريق وتبين أن الفيديو في العراق وليس في مصر.

كشف مصدر أمني عن أنه لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات على مواقع التواصل بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بحركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر والزعم بأنها في إحدى الطرق السريعة داخل مصر وأن الواقعة حدثت في إحدى الدول العربية وتم تداولها بمواقع التواصل خلال مايو الماضى وكانت محل استياء مواطنى الدولة الشقيقة.

قطاع الإعلام والعلاقات وزارة الداخلية قائد سيارة السير برعونة جمهورية مصر العربية مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو

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