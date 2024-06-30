ليلى عبداللطيف تتوقع صيفًا سياسيًا ملتهبًا فى لبنان: "ارتفاع وتيرة التصعيد بالجنوب"

قالت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف رغم كل الأجواء والقلق والتوتر الذي يسيطر على لبنان في الفترة الحالية خوفًا من توسيع التصعيد واندلاع الحرب مع العدو الصهيوني، إلا أن الشعب الذي يبدأ مع كل هذا الصيف المتوتر باستقبال وحضور حفل الفنان عمرو دياب في قلب بيروت هو شعب جبار لا يعرف اليأس أو الانكسار، لذلك أتوقع أن يكون صيف لبنان هو صيف لبناني حار وملتهب مناخيًا وجنوبيًا وسياسيًا وسياحيًا وفنيًا لأن الخوف قد انكسر وشعب لبنان لا يُقهر حتى لو ازداد التصعيد والخطر.

وأضافت "ليلى" خلال لقاء لها مع برنامج ساعة الصفر المذاع عبر قناة الجديد اللبنانية:"الحرب ستبقى ضمن قواعد الاشتباك والأمور لن تخرج عن السيطرة بين حكمة المقاومة نرى أن لبنان لن يقع في فخ العدو الاسرائيلي في الحرب".

وتابعت: "هناك عودة لأهل الجنوب إلى منازلهم حتى لو توسعت الحرب نوعًا ما، وهناك انتصار سيحدث بجنوب لبنان".