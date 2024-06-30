الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء.. محمد شردى يقدم «كل يوم» على قناة أون

الإعلامي الكبير محمد
الإعلامي الكبير محمد شردي

يقدم الإعلامي الكبير محمد شردي، بداية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 يوليو 2024، برنامج “كل يوم” على قناة أون، بمحتوى إعلامي متميز يناسب احتياجات الجمهور، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

يُذكر أن الإعلامي محمد شردي يمتلك خبرة كبيرة في المجال الإعلامي والصحفي تمتد لسنوات طويلة، وكان يقدم برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، وسبق وترأس تحرير جريدة الوفد اليومية.

قدّم “شردي” على مدار السنوات الماضية حلقات إعلامية متنوعة في الشأن الداخلي والخارجي، من خلال استضافة كبار الخبراء والمتخصصين في الملفات، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

محمد شردي كل يوم قناة اون السياسية الجمهور

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