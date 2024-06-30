خبير أمن قومى: التوافق بين روسيا وكوريا الشمالية يثير قلق بعض الدول

قال جون روسوماندو، خبير الأمن القومي الأمريكي، إن الاتفاقية الدفاعية بين روسيا وكوريا الشمالية، تبعث برسائل للعالم قد تثير قلقًا بالغًا للدول المعنية، والتي لا يجمعها توافق مع البلدين.

وأضاف "روسوماندو"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الجنوبية تحاول تعزيز حلفائها.

وأشار، خبير الأمن القومي، إلى أن التوافق بين روسيا وكوريا الشمالية، يبعث برسائل لمواجهة أي عدائيات ضد اليابان أو كوريا الجنوبية، وهذه العدائيات سوف تقابل بكل قوة، حيث إن كوريا الجنوبية تحاول تعزيز حلفائها وكذلك اليابان.

ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول الدفاع عن هذه المصالح ضد أي عدوان أو تصريحات روسية أو صينية، خاصة في بحر الصين الجنوبي.