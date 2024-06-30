الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر الخدمات المقدمة فى مبادرة صحة الأم والجنين والأوراق المطلوبة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة مروة كمال، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، إن السيدة من حقها أن تحصل على خدمات الفحص والعلاج لو ثبت إيجابيتها لأي من الأمراض، وذلك مرة في كل حمل.


وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أننا نؤكد لكل أم أن اثنين كفاية، مشيرة إلى أن الخدمة تقدم للمصريات وللأجانب المقيمين على أرض مصر.

المستندات المطلوبة مع كل حامل


وتابعت، أن المرأة المصرية الأوراق المطلوبة منها هي بطاقة الرقم القومي فقط، أما المقيمة على أرض مصر فيتطلب منها الباسبور، وتأخذ نفس الخدمة التي تقدم للمصرية.

صحة الأم والجنين المستندات المطلوبة حامل مصر خدمات الفحص

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