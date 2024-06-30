مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها لتجاوز العقبات التى تواجه اتفاق وقف إطلاق النار

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التى تواجه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية فى قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

كما أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة إطلاقًا للادعاءات الإسرائيلية بموافقة مصر على إقامة منفذ بديل لمنفذ رفح ويؤكد أهمية الالتزام بوضع المنفذ القائم حاليًا.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، وتمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ.