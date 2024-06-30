الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بتوزيع الهدايا (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير فيديو عن مشاركة وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزيع الهدايا عليهم ابتهاجًا بتلك المناسبة؛ وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ولاقت مبادرة وزارة الداخلية فرحة واسعة من المواطنين، مؤكدين أن الشرطة ستظل دائمًا حصن الأمن الداخلى.

وفى سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية، فعالية خاصة اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ26 من مبادرة “كلنا واحد” بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.