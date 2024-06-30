أستاذ الاقتصاد الزراعى: المشروعات القومية الزراعية ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى

علق الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على جهود الدولة المصرية في التنمية وخاصة في المجال الزراعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المشروعات القومية الزراعية ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن الرئيس السيسي يقود تنمية الصعيد في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية في جميع ربوع الجمهورية، موضحًا أن ثورة الـ30 من يونيو صاحبها الكثير من الإنجازات في الدولة وخاصة صعيد مصر.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات وعلى رأسها مشروع المليون فدان وتوشكى الخير، وهي عبارة عن تنمية زراعية صناعية وأكبر مزرعة نخيل في الشرق الأوسط.