الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«جيل الإسكندرية» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ11 لـ30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أمين عام محافظة الإسكندرية، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو.

وأعرب عوض عن فخر واعتزاز الشعب المصري العميق بثورة 30 يونيو التي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك على انحياز القوات المسلحة للشعب المصري للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أنه في ظل اختلال موازين الاستقرار التي عاشها الشعب المصري جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدا للفوضى، وبدأ الوطن فى طريق الاصلاح وتحمل الرئيس السيسي المسؤولية والأمانة، في الوقت الذي عانى فيه المصريون من تداعيات الإرهاب وآثاره الكارثية خاصة أن ثورة 30 يونيو أثبتت معاني التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة، حيث استطاعا معًا تصويب المسار وإعادة إحياء قيمة الوطن والحفاظ على هويته واستقراره، ووضع حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف امين الجيل أنه منذ 30 يونيو وحتى الآن، حققت مصر إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها المهم في أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

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IMG-20240125-WA0008
جيل الإسكندرية الرئيس السيسي بالذكري ال11 لثورة 30 يونيو

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