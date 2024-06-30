القصة الكاملة لعمارات الإيواء بالمنيا: تم إزالتها لإعادة بنائها وتطوير المنطقة

عمارات الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا والتي كانت تمثل خطورة كبيرة علي قاطني هذه العمارات كما أنها كانت واجهة سيئة للوجه الحضاري للمدينة وبعد سنوات من المناشدات والأستغاثات من أهالي المنطقة قررت المحافظة من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ووحدة العشوائيات بالإتفاق مع السكان إخلاء العمارات من قاطنيها وإزالتها وإعادة بناء هذه العمارات وتطوير المنطقة مع توفير وحدات سكنية لقاطنيها حتي الإنتهاء من إعادة البناء وعودتهم مرة أخرى.

قصة عمارات الإيواء بدأت في 2022 عندما التقى د.محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا بقاطني هذه العمارات واتفق معهم علي إخلاء هذه العمارات تمهيدا لإزالتها لما تمثله من خطورة علي الأهالي حيث أكد لهم أنه ستم إعادة إنشاء مساكن آمنة كبديل لها وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير منطقة عمارات الإيواء بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين وتنفيذ تنمية حضارية شاملة في منطقة عمارات الإيواء.

وعقد نائب محافظ المنيا عدة لقاءات مع ساكني تلك العمارات بديوان عام المحافظة حث خلالها نائب المحافظ السكان على الإسراع في إخلاء هذه العمارات للبدء في أعمال التطوير وعدم الإستماع لأي أصوات تحاول إحداث بلبلة لإضعاف ثقة المواطن في جهود الدولة وقام نائب المحافظ بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لمتابعة الحالات المرضية التي تحتاج تدخل جراحي لسكان هذه العمارات وفحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك الدعم التمويني لهم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الإجتماعي والتموين.

وفي أغسطس 2023 بدأت المحافظة في إزالة عمارات الإيواء حيث بدأت بإزالة العمارة رقم 6، ثم هدم وإزالة ثلاث عمارات أرقام 3 و4 و5 وتم الإنتهاء من أعمال الهدم ورفع تراكمات ومخلفات الهدم أستعدادا لبدء العمل في أعمال إعادةبناء هذه العمارات بشكل ملائم وحضاري يليق بالمواطنين وبأعمال التطوير بالمنطقة

وأكد سكان العمارات أنه بالرغم من الإنتهاء من إزالة وهدم هذه العمارات العام الماضي ورفع المخلفات وتراكمات الهدم وكان المفترض بدء أعمال الإنشاء والبناء للمساكن الجديدة فور إزالة العمارات كما تم الإتفاق عليه مع المحافظة ونائب المحافظ، إلاّ أن ذلك لم يحدث وهو ما جعلنا نذهب للمسئولين بديوان عام المحافظة والذين أكدوا أن أعمال البناء ستبدأ يوم 10 يوليو القادم مؤكدين أنه في حال أخلفت المحافظة وعودها معنا سنقوم بإقامة خيام بأرض العمارات التي تم هدمها والإقامة فيها حتي تنفذ المحافظة وعودها معنا.

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