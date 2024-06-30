"حياة كريمة" تشارك فى فعالية "Safertogether" لدعم الصحة النفسية

شاركت مؤسسة حياة كريمة في فعالية Safertogether لدعم الصحة النفسية، والتي نظمت من قبل منتدى شباب العالم وتيك توك ومؤسسة سيف إيجيبت.

وأوضحت المؤسسة– في بيان– أنها قامت بالمشاركة من خلال بعض الأنشطة التفاعلية المرتبطة بالصحة النفسية وتوعية الشباب بضرورة الاهتمام بها والمحافظة عليها، كما تم تعريف الشباب بمعنى الامتنان وأثره النفسي وأهميته للفرد ومجتمعه. وأضاف البيان أنه تم شرح كيفية الاهتمام بالصحة النفسية للفرد وتأثيرها على الصحة الجسدية.

هذا وقد شارك الحاضرون بأنشطة للتلوين وتعريفهم بمدى ارتباط الألوان بالصحة النفسية وتأثيرها على الشخصية.

يأتي هذا بينما تم تعريف الحاضرين بأنشطة مؤسسة حياة كريمة في مجال التأهيل والصحة النفسية، حيث تقدم المؤسسة خدمات التأهيل والدعم النفسي للأشخاص ذوى الإعاقة وغير المعاقين من خلال الندوات التوعوية والقوافل المتخصصة.