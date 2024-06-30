مصر للبترول تعلن عن تخفيضات على زيوت السيارات فى ذكرى 30 يونيو

أعلنت شركة مصر للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق تخفيضات كبيرة على مجموعة من المنتجات تشمل زيوت السيارات، والمنظفات الكيماوية، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، وتزامنًا مع مبادرة "كلنا واحد" التي تجسد روح الوحدة والتضامن تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخفيضات على زيوت السيارات

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتعكس التزام الشركة الوطنية بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية التي قد تثقل كاهلهم.

كما تؤكد هذه المبادرة على دور شركة مصر للبترول كفاعل أساسي في المجتمع، وتقديمها لمساهمات ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير وتنمية المجتمع المصري.