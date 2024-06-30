وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بـ2.8 مليار دولار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 589 مليونا و140 ألفا و405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي

وأشار، إلى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، منوها بأن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و5 آلاف و911 طنا، بالإضافة إلى تصدير 926 ألفا و812 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألفا و17 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة وجافة) المركز الرابع بإجمالي 83 ألفا و985 طنا، واحتل العنب على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألفا و650 طنا.

في حين احتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألفا و800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و410 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 ألفا و295 طنا، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 ألفا و805 أطنان.

وحصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و81 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.