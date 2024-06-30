مصدر رفيع المستوى: استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية فى غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية فى قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

كما أكد أنه لا صحة إطلاقًا للادعاءات الإسرائيلية بموافقة مصر على إقامة منفذ بديل لمنفذ رفح ويؤكد أهمية الالتزام بوضع المنفذ القائم حاليًا.

وقال في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا وجود لأي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، وتمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من الجانب الفلسطينى من المنفذ.