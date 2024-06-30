الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز

"التحالف الوطنى": ثورة 30 يونيو آمنت بقدرات وإمكانات المجتمع المدنى ومنحته كل الدعم

عصام عبدالرحمن عضو
عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

علق عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شريك في تحقيق التنمية والارتقاء بحياة المواطنين.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو آمنت بقدرات وإمكانات المجتمع المدني ومنحته كل الدعم، موضحًا أن ثورة 30 يونيو وثقت بقدرات المجتمع المدني، وبالقيادة السياسية التي فتحت المجال للعمل الأهلي وبناء شرائح المجتمع المدني.

وأشار إلى أن إطلاق صندوق تحيا مصر كان علامة فارقة في العمل التنموي للجمهورية المصرية الجديدة، موضحًا أن حياة كريمة المبادرة الأعظم والأكبر في تاريخ مصر، وكل هذه معطيات تحت مظلة التحالف الوطني تخدم المجتمع المصري.

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