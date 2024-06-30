الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مها عبد الناصر: لا بد من تغيير سياسات الحكومة الجديدة وتوضيح خططتها الاقتصادية

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن مطالبها من الحكومة الجديدة -التي سبق أن استعرضتها مرارا-، تتمثل في تغيير السياسات وليس تغيير الوجوه فقط.

وأضافت عبدالناصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": نحتاج إلى التحول نحو اقتصاد تشغيلي حقيقي، وأن يتم التركيز على ملفي الصناعة والزراعة، بشكل فعلي وواقعي وليس مجرد تصريحات، بجانب الاهتمام بملف تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت: "التركيز يكون من خلال خطط واضحة ومعلنة ومعروضة على المواطن ومجلس النواب، وأن يكون لهذه الخطط مؤشرات أداء بحيث يستطيع مجلس النواب ممارسة دوره في محاسبة الحكومة بناء عليها".

 

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وعلقت: مثلا الآن لا أعلم على أي أساس يتم الاستغناء على وزير، طالما لا توجد أي مؤشرات أداء واضحة توضح ما إذا كان يستحق ذلك أم لا، على سبيل المثال وزير الصناعة فنحتاج إلى معرفة ما أنجز خلال مدته حتى يبقى أو يتم تغييره.. مثلا تم افتتاح مصانع في فترته بعدد كذا وأغلقت بعدد كذا، وإلى أي مدى سهل إجراءات الاستثمار وتأسيس المصانع الجديدة وحقق نسبة كذا من رؤية الدولة في الملفات التي تخص حقيبته.. وهكذا في باقي الوزرات وبالأخص المجموعة الاقتصادية.

وأكملت: “نحتاج مؤشرات أداء يمكن المحاسبة عليها، خاصة وأنه على أرض الواقع هناك معاناة من قبل المواطن بسبب الظروف الاقتصادية التي يعايشها دون أن يكون هناك أفق لهذه المعاناة أو حتى مؤشرات تحسن، فنحتاج إلى حكومة جديدة برؤية واضحة لحل المشكلات الاقتصادية بمعايير واضحة ومؤشرات أداء وأوقات محددة، بحيث نستطيع محاسبة الحكومة على أساسها”.

الدكتورة مها عبد الناصر مجلس النواب الحزب المصرى الديمقراطى الحكومة الجديدة النواب

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