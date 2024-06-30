الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفيرة الأمريكية بالقاهرة من رفح: نرفض تهجير الفلسطينيين

هيرو غارغ
هيرو غارغ

زارت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر شون جونز، ووفد من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، مدينتي العريش ورفح كجزء من جهد متواصل للتواصل مع الشركاء في المنطقة. 

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مصدر رفيع المستوى: مصر ترفض دخول قواتها إلى غزة

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، تلقت "الدستور" نسخة منه اليوم الأحد، تضمنت الزيارة اجتماعات مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وزيارة لمستودع المساعدات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري واجتماع مع ممثلي الهلال الأحمر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقف قصير عند معبر رفح الحدودي.

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زيادة حجم المساعدات 

وخلال تفاعلاتها مع اللواء شوشة وكذلك مع ممثلي الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، أكدت السفيرة الأمريكية قناعة الرئيس بايدن بأن المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية، ويجب علينا بشكل عاجل زيادة حجم المساعدات المتدفقة عبر جميع الطرق المتاحة وكذلك داخل غزة للوصول إلى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، بما في ذلك عن طريق إعادة فتح معبر رفح الحدودي في أقرب وقت ممكن. 

كما أعربت عن امتنان الولايات المتحدة لمصر لدورها القيادي الأساسي في تسهيل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة من جديد رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والتزامها بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

جيش الاحتلال يوسع المنطقة العازلة

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية اليوم، إن جيش الاحتلال وسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على إنجازاته برفح.

وتابعت أنه من المقرر بناء معبر ‎رفح في موقع جديد قرب كرم أبوسالم، حيث تلتقي الحدود، مشيرة إلى أنه سيكون هناك دور مشترك لإسرائيل ومصر والفلسطينيين والأمريكيين في إدارة معبر ‎رفح الجديد.

السفيرة الأمريكية الجديدة السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى السفيرة هيرو مصطفى 16 شهيد في رفح ​​قطاع غزة

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