الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبدالمعز يجدد دعواه إلى التفاؤل: لا تيأسن فإن الكافي الله

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز، إلى التفاؤل وعدم التمسك باليأس الذي بدوره يقضي على حياة الإنسان، مشددا على أن الله قادر على كل شئ ولا يترك عباده الصالحين وإلا يفرج عنهم مايؤرقهم.

وأضاف خلال برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “دي إم سي”،: “يا صاحب الهم إن الهم منفرج.. أبشر بخير فإن الفارج الله.. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه... لا تيأسن فإن الكافي الله.. الله يحدث بعد العسر ميسرة..لا تجزعن فإن الصانع الله فإذا بليت فثق بالله وارض به.. إن الذي يكشف البلوي هو الله”.

وتابع: “والله مالك غير الله من أحد.. فحسبك الله في كلٍ لك الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج.. أبشر بخير فإن الفارج الله”.

وأكمل: “في الشدة لك الله، وفي الرخاء لك الله، وفي العسر لك الله وفي اليسر لك الله، وفي كل أحوالك مالنا مولى سواه”.

وواصل: “كـم مسـنا عسـر فصرفـه الآلـه عنـا وولـى بعـده يسـر.. لا ييـأس المـرء مـن روح اللـه فمـا ييـأس منـه إلا عصبـة كفـروا”.

رمضان عبدالمعز التفاؤل دي ام سي لعلهم يفقهون

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