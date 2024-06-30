الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في اليوم العالمي للنكتة.. تعرف على فوائد الضحك

اليوم العالمي للنكتة
اليوم العالمي للنكتة

لا شيء يضاهي  الضحكة من القلب مع من نحبهم، سواء أكان ذلك من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو شريكنا الرومانسي، فإن مشاركة لحظة مرحة معهم والتي تجعلك تتدحرج على الأرض تضحك تشكل أفضل الذكريات التي يجب الاعتزاز بها إلى الأبد، غالبًا ما تحتوي أفضل الأوقات على عنصر المرح والسعادة والضحك مع أحبائنا القريبين والعزيزين. الضحك هو أفضل دواء ولا شيء يفوق ذلك حرفيًا. سواء كان الأمر يتعلق بمزاج سيئ أو عدم الشعور بالرضا تجاه أنفسنا، فإن مشاركة بعض الضحك مع أحبائنا يمكن أن يصلح أيامنا. الضحك ممتاز للعقل والجسد أيضًا.

الضحك.. دواء مجانى لصحة نفسية أفضل

اليوم العالمي للنكتة

يتم الاحتفال باليوم العالمي للنكتة كل عام في الأول من يوليو. ويركز هذا اليوم على أهمية مشاركة النكات والضحك وحفظ الأوقات السعيدة في صندوق الكنز الخاص بعقولنا. بينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم المميز المليء بالمرح والنكات، إليك بعض الطرق التي يمكن أن يستفيد بها الضحك منا.

اليوم العالمي للنكتة 2024

تحفيز الأعضاء:

الضحك، يساعد على استنشاق الهواء الغني بالأكسجين، وبالتالي تحفيز القلب والرئتين والعضلات. كما أنه يساعد على إطلاق الإندورفين الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

تخفيف استجابة التوتر:

عندما نشعر بالتوتر والقلق، يمكن أن يزيد الضحك من الاستجابة للتوتر ويهدئه، ثم ينظم معدل ضربات القلب وضغط الدم. وهذا يجعلنا نشعر بالاسترخاء.

تهدئة التوتر:

إن مشاركة الضحك مع من نحب يساعد على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز استرخاء العضلات، مما يساعد على تقليل الأعراض الجسدية للتوتر والاكتئاب والقلق.

تعزيز المناعة:

عندما نمتلئ بالأفكار السلبية، فقد يؤثر ذلك على الجسم من خلال زيادة التوتر وتقليل المناعة. ومع ذلك، فإن الضحك يحفز الأفكار الإيجابية، والتي تفرز المزيد من الببتيدات العصبية التي يمكن أن تساعد في مكافحة التوتر وتعزيز المناعة

تخفيف الألم:

يساعد الضحك على إطلاق مسكنات الألم الطبيعية التي ينتجها الجسم، مما يساعد على تخفيف التوتر.

الضحكة من القلب القلب اليوم العالمي للنكتة الجسد تخفيف استجابة التوتر

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