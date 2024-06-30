مدير المجلس الروسى للشئون الدولية: زيارة رئيس وزراء الهند تؤكد مدى التقارب بين البلدين

قال نيراج سينغ مانهاس، مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، إن زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا تؤكد التقارب بين البلدين في كافة المجالات.

وأضاف "مانهاس"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة ربما تكون القمة 21 منذ بناء العلاقات الاستراتيجية الوطيدة كما قال عنها المسئولون في روسيا.

ونوه بأن هذه القمة عبارة عن علاقات بنيت على مدى طويل من خمسينيات القرن الماضي، كما أن هناك تبادلا كبيرا واستراتيجيا بين البلدين، وأنها خطوة رمزية كبيرة من جانب رئيس الوزراء الهندي.

وأشار إلى أن روسيا نتلقى الكثير من الوفود الهندية، ولكن لايزال هناك الكثير من الشواغل فيما يتعلق بالتوجه العام للسياسة الخارجية الهندية، فهناك بعض الشكوك التي تشير إلى أن الهند تأخذ خطوات ضئيلة ولكن ثابتة بعيدا عن روسيا، ولكن هذه الخطوة تأتي تأكيدا للتقارب بين البلدين.