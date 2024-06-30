إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق عزبة الشركة بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز طامية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة إلى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق عزبة الشركة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن و5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.