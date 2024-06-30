"إكسترا نيوز": قذائف مدفعية وانفجارات شديدة بجوار السياج الحدودى لمعبر رفح

كشف كرم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية.

وقال رجب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الأوضاع في قطاع غزة من سيئٍ لأسوأ نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أن قذائف الاحتلال الإسرائيلي المدفعية تستهدف نقاطًا في مدينة رفح الفلسطينية، خاصة المنطقة الشرقية والمنطقة التي تقع بين معبريِّ رفح وكرم أبوسالم.

وأشار إلى أن هناك إطلاقًا للقذائف المدفعية بغزارة، بالإضافة إلى استهداف مناطق الوسط في مدينة رفح وكذلك حي البرازيل في المنطقة الجنوبية، وحي الشابورة على الشاطئ، فضلًا عن الغارات الجوية المستمرة، مضيفًا: "هناك إطلاق غزير وانفجار شديد قبل قليل بجوار السياج الحدودي، وعلى بُعد أمتار من الجانب الفلسطيني".