"الزراعة" تتفقد زراعات الذرة بالجيزة.. ورئيس شئون المديريات: الحالة العامة للمحصول ممتازة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة الجيزه، وخاصة محصول الذرة.



وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والإدارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.



وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات اعمال مديرية الزراعة بالجيزه فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح.



وتفقدت اللجنة بحضور المهندس عبدالسلام بغدادى مدير مديريه الزراعه بالجيزه وقيادات المديريه عدد من حقول محصول الذرة باعتباره محصول استراتيجي هام، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية، كما تم المرور ايضا على السمسم ونخيل البلح.