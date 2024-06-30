الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور وزيري الصحة والتضامن..

احتفالية لدخول مصر موسوعة جينيس في الكشف عن الأورام السرطانية

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

يشهد وزيرا الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مساء اليوم الأحد، الاحتفال بكسر رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة.

كما يشهد الاحتفالية، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وأعضاء اللجان العلمية لمبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وممثلي جمعية منظار عنق الرحم، ولفيف كبير من ممثلي الهيئات الصحية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إطلاق حملة "من بدري آمان" للتوعية بأورام السرطان

إضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق حملة "من بدري آمان"، التي تنفذها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وتحت رعاية وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلف.

يأتى ذلك تزامنا مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

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القباج تدشن حملة "من بدرى أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

كما إن الحملة مجانية، ويتم تطبيقها بدءًا من سن 18 عامًا، حيث سيتم من خلالها نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر بمشاركة 3000 رائدة اجتماعية، وذلك لحث المواطنين على الإقبال والاطمئنان على صحتهم"، مع تقديم كافة سبل الدعم لوزارة الصحة لتعزيز صحة الأسرة والمرأة من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوسيطة والقاعدية القريبة إلى المجتمع.

من بدري أمان أورام السرطان وزيرة التضامن الاجتماعي الصحة والسكان منظار عنق الرحم

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