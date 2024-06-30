الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تجارية الإسماعيلية» يبحث تطوير الخدمة التجارية مع وفد غرفة التجارة المغربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل أكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، هشام السلماني، نائب أول رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس بمكناس بالمملكة المغربية يرافقه وفد مكون من أمين عمور عضو مجلس الإدارة نائب أمين المال، وزكريا بن وناس عضو مجلس الغرفة نائب مقرر ويونس جلاب المدير العام للغرفة، وعرفة بو عاز وخالد بناني عضوا مجلس  الغرفة، يوسف سباعي رئيس قسم التطوير والمشاريع بالغرفة.

تفاصيل اللقاء 

وبحثا خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الحالية فى مصر وطرق تطوير تقديم الخدمة التجارية بصورة مميزة واشكال متعددة تساهم فى رفع الاداء التجارى واتفق الجانبان على ضرورة تبادل الخبرات فى هذا الشأن مع الاستعداد على التعاون التام لاستغلال الفرص التصديرية المتاحة من اجل تبادل تجارى اعمق بين الدولتين متمثلا فى مجتمع رجال الاعمال المصريين والمغاربة.

وشهد حضور محمد فايق عضو مجلس الغرفة ورئيس لجنة العلاقات العامة، احمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، واعضاء المجلس حاتم العدوي، وعلي العدوي،ةوصابر همام، ومحمد السيد مدير الغرفة، احمد اسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية وإنچي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وعزة حجاجي عضو اللجنة الإقتصادية.

وعقدت لجنة سيدات الأعمال بإتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي إجتماع مشتركا مع المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام لبحث افاق التعاون المتبادل بين رائدات الاعمال والتنسيق بينهم بما يسهم في تمكين المرأة إقتصاديا وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وبعد كلمتها الترحيبية بعضوات المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية نوهت رنا جمالي عن اهمية عقد مثل تلك اللقاءات بين كيانات صاحبات الأعمال بالمؤسسات  المحلية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة.

كما أعربت ريم صيام عن سعادتها بعقد هذا اللقاء المشترك ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع ممثلات الغرف التجارية والصناعية بهدف مد جسور التواصل والتعاون وتبادل الآراء والخبرات وبناء الشراكات بين سيدات ورائدات مجتمع الأعمال المحلي بما يسهم في توفير منظومة أعمال ديناميكية والنهوض بدور المرأة في القطاع الخاص وتمكينها لتصبح شريكا في التنمية الاقتصادية.

شارك في الاجتماع رئيسات المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال في عدد من الغرف التجارية المصرية وممثلي الغرف الصناعية، الذين شاركوا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء المناقشات وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستدام والمُثمر بين رائدات الأعمال.

حضر اللقاء من إتحاد الغرف التجارية كل من: 
-جيهان ربيع رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بسوهاج 
-دعاء قنديل رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحيرة
-إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية 
-آمال محمود رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية 
-إيثار بدوي رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر
-ماجي منير رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالأقصر 
-مها الحوشي رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بكفر الشيخ 
-ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالسويس (عبر زووم)
-ناهد وشاحي  رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بقنا (عبر زووم)

شهد الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعقد شراكات وأنشطة مشتركة خلال المرحلة المقبلة بين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العم للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام ولجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي.

ناقشت لجنة سيدات الأعمال في اتحاد الصناعات مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث إقامة العديد من النشاطات الاقتصادية والإنسانية المشتركة في الفترة المقبلة.

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