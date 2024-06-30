الأحد 30 يونيو 2024
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أحمد المالكي يعلن عن تعاونه مع كريم محسن: الأغنية اللي هتولع الصيف

جريدة الدستور

أعلن الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تعاون جديد له مع المطرب كريم محسن بأغنية جديدة، و من المقرر الاعلان عن اسمها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشارك “المالكي” صورة له من رفقة صناع الأغنية اثناء التحضير لها، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق قائلا: “قريب قوي من كلماتي مع الفنان اللي بحبه كريم محسن الأغنية اللي هتولع الصيف، الحان  كريم نيازي، وتوزيع  شادي ديفيد، تسجيل ماهر صلاح كيبورد  محمود شاهي، STAY TUNED”.

 

جدير بالذكر أن كريم محسن طرح يناير الماضي ألبوم غنائي جديد وذلك بعد آخر ألبوماته الغنائية “قابل بقي”  والذي طرح في عام 2019 وذلك بجانب طرحه لعدد من الأغاني السينجل على فترات وأخرهم أغنية غير أي حد والتي طرحها في شهر يوليو المقبل.

وكان الفنان كريم محسن طرح مؤخرا أغنية “ودا برضو ينفع” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية كريم محسن ودا برضو ينفع من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

وطرح النجم كريم محسن في وقت سابق أغنية "قصر الكلام" وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية كريم محسن  قصر الكلام من كلمات محمود فاروق وألحان وتوزيع موسيقي كريم محسن.

احمد المالكي الشاعر الغنائى كريم محسن المطرب كريم محسن كريم نيازي شادي ديفيد

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