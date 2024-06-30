الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4 متهمين بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

وقُدِّرَت تلك الممتلكات بـ300 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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