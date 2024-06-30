الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: ملتزمون بأهدافنا المعلنة المتمثلة فى القضاء على حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بيانًا بشأن التطورات الحالية في قطاع غزة والصراع المستمر هناك، مؤكدًا أن الحرب ضد حركة حماس ستستمر حتى تحقيق هزيمتهم النهائية.

وقال نتنياهو: "قواتنا العسكرية تنفذ عمليات في مناطق عدة من قطاع غزة، بما في ذلك رفح والشجاعية، للسيطرة على التهديدات الأمنية المستمرة"، مشددًا على التزامه بتحقيق أهدافه المعلنة والمتمثلة في القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين الإسرائيليين، وضمان عدم تشكل غزة كمصدر للتهديدات المستقبلية لإسرائيل.

وفيما يتعلق بالاقتراحات الدولية للتهدئة، أكد نتنياهو أن حماس تشكل العقبة الوحيدة أمام أي اتفاق محتمل، مشددًا على ضرورة تعزيز الضغط السياسي والعسكري لضمان إعادة المختطفين بأمان، بما في ذلك الذين قتلوا.

محاولات إسقاط نتنياهو

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "سنسقط حكومة نتنياهو من أجل إنقاذ إسرائيل"، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد لابيد، أنه يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية، لافتًا إلى أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو.

وتجددت أمس السبت، التظاهرات الأسبوعية في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل جديدة مع حماس.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة غزة حركة حماس حماس

مواد متعلقة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى هزيمة حماس تمامًا

يوسف الحسيني: بنيامين نتنياهو "سفاح جزار أهوج"

أكسيوس الأمريكى: بنيامين جانتس سيعلن انسحابه من ائتلاف نتنياهو اليوم

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصدر رفيع المستوى: مصر تتمسك بانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من معبر رفح

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر