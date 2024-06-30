نتنياهو: ملتزمون بأهدافنا المعلنة المتمثلة فى القضاء على حماس

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بيانًا بشأن التطورات الحالية في قطاع غزة والصراع المستمر هناك، مؤكدًا أن الحرب ضد حركة حماس ستستمر حتى تحقيق هزيمتهم النهائية.

وقال نتنياهو: "قواتنا العسكرية تنفذ عمليات في مناطق عدة من قطاع غزة، بما في ذلك رفح والشجاعية، للسيطرة على التهديدات الأمنية المستمرة"، مشددًا على التزامه بتحقيق أهدافه المعلنة والمتمثلة في القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين الإسرائيليين، وضمان عدم تشكل غزة كمصدر للتهديدات المستقبلية لإسرائيل.

وفيما يتعلق بالاقتراحات الدولية للتهدئة، أكد نتنياهو أن حماس تشكل العقبة الوحيدة أمام أي اتفاق محتمل، مشددًا على ضرورة تعزيز الضغط السياسي والعسكري لضمان إعادة المختطفين بأمان، بما في ذلك الذين قتلوا.

محاولات إسقاط نتنياهو

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "سنسقط حكومة نتنياهو من أجل إنقاذ إسرائيل"، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد لابيد، أنه يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية، لافتًا إلى أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو.

وتجددت أمس السبت، التظاهرات الأسبوعية في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل جديدة مع حماس.