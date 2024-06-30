توفير المستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية بالإسماعيلية

تفقد د.محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية مستشفى فايد التخصصي، مركز طب الأسرة فايد، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشأت الصحية بالإسماعيلية.

المرور على المنشآت الصحية

وأوضح سامي أن هذه الجولة تأتي استمرارتا للمرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وشملت الجولة تفقد منشآت "مستشفى فايد التخصصي، مركز طب الأسرة فايد" التابعة للهيئة في المحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة تنفيذ خطة التأمين الطبي للاحتفالات اليوم بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بإستمرار المرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل.

تفاصيل الجولة الميدانية

شملت جولة مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية المرور الميداني لأقسام المختلفة في المنشآت الصحية المذكورة، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بها، وخاصة أقسام الطوارئ، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال، والمخزون الاستراتيجي لهم، والتأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية، وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة."

مدير "الرعاية الصحية" بالإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو

وتفقّد د.محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتعليمات د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، بالمرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل؛ للاطمئنان على سير العمل والتأكد من استعدادات التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

تفاصيل الزيارة الميدانية لمدير فرع الإسماعيلية للمستشفيات

وشهدت الجولة التفقدية زيارة الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عددا من المنشآت الصحية، وهي "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك" التابعين للهيئة في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة بالفرع والمنشآت الصحية التابعة له.

وشمل المرور الميداني تفقد الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية المذكورة في الإسماعيلية؛ للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بها، خاصة أقسام الطوارئ، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال، والمخزون الاستراتيجي لهم، والتأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية، وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة.

لقاء مدير فرع الإسماعيلية بالمواطنين

والتقى د.محمد سامي، خلال جولته، عددا من المواطنين واستمع لشكواهم واقتراحاتهم، وتأكد منهم على توافر خدمات طبية فائقة الجودة للمواطنين، فضلا عن سرعة إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة وتوافر الدواء المطلوب لهم.