الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بداية من الأربعاء.. محمد الباز يقدم برنامج "الحياة اليوم" على شاشة الحياة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

أصدرت الشركة المتحدة قرارًا بانضمام الإعلامي د.محمد الباز إلى قناة الحياة؛ لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي بالقناة "الحياة اليوم" بداية من الأربعاء المقبل، على أن يكون موعده الأسبوعي من الثلاثاء إلى الجمعة بداية من الأسبوع المقبل.

الباز سبق له تقديم برنامجى "90 دقيقة" و"آخر النهار" وقدم خلال العام الماضى برنامجه "الشاهد" على إكسترا نيوز وأضاف به إلى المكتبة الإعلامية المصرية والعربية 8 مواسم استضاف فيها قرابة 200 شخصية عامة من كبار السياسيين والمفكرين والمثقفين والكتّاب.

ويرأس د.محمد الباز رئاسة مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، وله مؤلفات تتناول الشأن السياسى والثقافى والدينى، وبدأ مشواره الإعلامي منذ ما قرابة 25 عامًا، شارك خلالها فى تأسيس عدد من الصحف والمشاركة فى إطلاق عدد من البرامج الفضائية.

يأتى انضمام الباز إلى قناة الحياة لاستكمال مسيرة البرنامج الذى بدأه إعلاميون كبار، أضافوا إليه الكثير من خبرتهم وتجاربهم، وليكون إضافة نوعية لمسيرة واحد من أشهر برامج التوك شو فى الوطن العربى، وذلك فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إثراء المحتوى الإعلامى وتقديم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة للمشاهد العربى.

الباز الحياة اليوم اخر النهار المتحدة محمد الباز برنامج “الشاهد”

مواد متعلقة

لابيد: لا اتصالات مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فى أحداث 7 أكتوبر

لابيد: يجب وقف الحرب بغزة وإسرائيل تحتاج عامين لتعزيز الجهد السياسى والعسكرى

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحال عوز بغلاف غزة

أسامة السعيد: مصر أنقذت المنطقة والعالم من الإرهاب بثورة 30 يونيو

"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلى جنوب لبنان

وزير المالية الإسرائيلى: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف مناطق مختلفة فى غزة

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصدر رفيع المستوى: مصر تتمسك بانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من معبر رفح

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر