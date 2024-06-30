بداية من الأربعاء.. محمد الباز يقدم برنامج "الحياة اليوم" على شاشة الحياة

أصدرت الشركة المتحدة قرارًا بانضمام الإعلامي د.محمد الباز إلى قناة الحياة؛ لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي بالقناة "الحياة اليوم" بداية من الأربعاء المقبل، على أن يكون موعده الأسبوعي من الثلاثاء إلى الجمعة بداية من الأسبوع المقبل.

الباز سبق له تقديم برنامجى "90 دقيقة" و"آخر النهار" وقدم خلال العام الماضى برنامجه "الشاهد" على إكسترا نيوز وأضاف به إلى المكتبة الإعلامية المصرية والعربية 8 مواسم استضاف فيها قرابة 200 شخصية عامة من كبار السياسيين والمفكرين والمثقفين والكتّاب.

ويرأس د.محمد الباز رئاسة مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، وله مؤلفات تتناول الشأن السياسى والثقافى والدينى، وبدأ مشواره الإعلامي منذ ما قرابة 25 عامًا، شارك خلالها فى تأسيس عدد من الصحف والمشاركة فى إطلاق عدد من البرامج الفضائية.

يأتى انضمام الباز إلى قناة الحياة لاستكمال مسيرة البرنامج الذى بدأه إعلاميون كبار، أضافوا إليه الكثير من خبرتهم وتجاربهم، وليكون إضافة نوعية لمسيرة واحد من أشهر برامج التوك شو فى الوطن العربى، وذلك فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إثراء المحتوى الإعلامى وتقديم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة للمشاهد العربى.