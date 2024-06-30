الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 يوليو.. ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

جريدة الدستور

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع عن تحديد موعد إقامة حفل ختام الدورة الخمسون للمهرجان (اليوبيل الذهبي) والتي تقام تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، ليكون يوم 13 يوليو المقبل بسينما رينسانس بوسط البلد، بعدما تم تأجيلها بسبب رحيل المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.

وسيشهد الحفل توزيع جوائز على الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2023، كما يشهد تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني، وهم رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

ويعيد المهرجان تكريماته تحت عنوان “من رحلوا عن عالمنا”، والذي بدأ كتقليد سنوي للمهرجان منذ الدورة الـ 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي.

ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي فلسطين محمود عبد السميع رينسانس غرفة صناعة السينما صناع السينما هند رستم هنري بركات

مواد متعلقة

استعدادًا لمسلسل رمضان 2025.. فيديو طريف لياسمين عبدالعزيز داخل الجيم

الثلاثاء.. عروض أفلام بنادى سينما الإسماعيلية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

نجوى كرم sold out فى أول حفل لها فى رومانيا

شيرين سليمان لـ"الدستور": 30 يونيو ثورة شعب حقيقية أعادت مصر من الاختطاف

عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" (فيديو)

صفاء أبو السعود تقدم الموسم الثالث من "يوميات صفصف" على راديو 9090

التصوير فى أسوان.. التفاصيل الكاملة لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم

الأكثر قراءة

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر